في ذكرى وعد بلفور.. بريطانيا قلقة من المستوطنات

اجتمعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر إقامتها في لندن وذلك خلال زيارة يقوم بها نتنياهو للاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان وعد بلفور الذي مهّد لإقامة دولة إسرائيل.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” إنها عبّرت عن قلق بريطانيا الشديد بشأن المستوطنات غير القانونية خلال اجتماع مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس في لندن.

وقال متحدث باسم مكتب ماي في بيان :”إن رئيسيْ الوزراء ناقشا أيضًا حقيقة أن المستوطنات ليست هي العقبة الوحيدة، وأن شعب إسرائيل يستحق أن يحيا متحررًا من محنة العنف، والتحريض على معاداة السامية”.

ويحتفل زعماء بريطانيون وإسرائيليون بالذكرى المئوية للإعلان، الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر بلفور، بإقامة مأدبة في القاعات المذهبة في قصر لانكستر هاوس في لندن.

وأعلن بعض النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي مقاطعتهم للاحتفالات.

ومن المقرر أن تنظّم منظمات متضامنة مع الفلسطينيين احتجاجات في لندن على مدى عدة أيام.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع استغل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقالاً له في صحيفة الجارديان البريطانية ليكرّر دعواته للحكومة البريطانية للاعتراف أن الإعلان كان خطأ.