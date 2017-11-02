قوة الردع الليبية لن تسلم شقيق منفذ هجوم مانشستر لبريطانيا

قال متحدث باسم قوة الردع الليبية، المتحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، اليوم الخميس، إنها لن تسلم لبريطانيا شقيق منفذ هجوم مانشستر الانتحاري الذي أودى بحياة 22 شخصًا في مايو أيار.

وكانت الشرطة البريطانية قالت أمس الأربعاء، إنها أصدرت أمر اعتقال بحق هاشم عبيدي وإن الادعاء طلب من ليبيا تسليمه.

وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم قوة الردع التي تحتجز هاشم عبيدي، “لن نقوم بتسليم هاشم العبيدي إلى السلطات البريطانية”.

وأضاف المتحدث أنه “لا يوجد اتفاق بين بريطانيا وقوة الردع يسمح بعملية التسليم”.