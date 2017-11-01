عزام الأحمد: فتح معبر رفح بشكل منتظم منتصف نوفمبر

قال عزام الأحمد، القيادي الفلسطيني في حركة فتح، اليوم الأربعاء، إن الجانب الفلسطيني اتفق مع الجانب المصري على فتح معبر رفح بشكل منتظم.

وأضاف الأحمد، في تصريحات متلفزة، أن فتح معبر رفح بشكل منتظم سيكون في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وسلمت حركة “حماس” المعابر الحدودية لقطاع غزة مع إسرائيل ومصر لحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بموجب اتفاق المصالحة الذي توسطت فيه القاهرة لإنهاء انقسام دام أكثر من 10 سنوات.

وتمثل الخطوة أكثر إجراء ملموس حتى الآن لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي يأمل الفلسطينيون أن تؤدي إلى تخفيف القيود الاقتصادية على غزة، وإتاحة الفرصة لمزيد من المفاوضات المثمرة بشأن هدف إقامة دولة فلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، في بيان له، إن تولي إدارة المعابر سيساعد السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس على أداء واجبها “في النهوض بظروف حياة أهلنا”.