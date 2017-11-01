فشل المفاوضات بين حكومة بغداد وقوات البيشمركة

فشلت المفاوضات بين الحكومة العراقية الاتحادية، وقوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، بالتوصل لاتفاق حيال تسليم معبر فيش خابور الحدودي الواقع ضمن الحدود المتنازع عليها، بين الأقليم وبغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، في بيان مساء اليوم الأربعاء إن قيادة الإقليم ووفدهم المفاوض تراجعوا بالكامل مساء الثلاثاء عن مسودة الاتفاق التي تفاوض عليها الفريق الاتحادي، معتبرة أن ذلك يمثل “لعبا بالوقت وعودة إلى ما دون المربع الأول، ومخالفة لكل ما اتفقوا عليه”.

وأوضحت أن إدارة الإقليم قامت طوال فترة التفاوض بتحريك قواتها وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية، وهو ما كبدها خسائر فادحة.

واتهمت قيادة العمليات كردستان بممارسة سياسة “التسويف والغدر” لقتل القوات العراقية، مؤكدة أن ذلك الأمر لن يسمح بتكراره، “ومن واجبنا حماية المواطنين”.

وأعلنت نيتها ملاحقة الجماعات المسلحة المرتبطة بأربيل قانونيا في حال أطلقت صواريخ وقذائف ونيران على القوات الاتحادية، كما فعلت في مرات سابقة.

وجاءت تلك التطورات بعد فشل المفاوضات على إدارة المناطق المتنازع عليها، خاصة معبر فيش خابور، وسط تخوفات من تصاعد الأزمة ووصولها إلى صدام مسلح، إذا لم يتدارك الموقف.