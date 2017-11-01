روسيا تعين قائد القوات الروسية في سوريا بمنصب جديد

عيّنت هيئة الأركان العامة الروسية، الفريق أول سيرغي سوروفيكين، قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، بمنصب القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، خلفًا للفريق أول أندريه سيرديوكوف.

ويتلقى سيرديوكوف العلاج الآن في إحدى المستشفيات العسكرية الروسية بعد إصابته في حادث مروري وقع في سبتمبر/ أيلول الماضي بمقاطعة “مورمانسك” شمالي غرب روسيا، وذلك وفقًا لصحيفة “كوميرسانت” الروسية.

وأضافت الصحيفة الروسية، أن “تعيين سيرغي سوروفيكين في المنصب الجديد يُعدُّ بمثابة مكافأة له على خدمته الممتازة في سوريا، إذ تمكن منذ توليه قيادة مجموعة القوات الروسية في مارس/ آذار عام 2017، من رفع التعامل بين القوات البرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والفضائية في سوريا إلى مستوى جديد نوعياً”.

وذكرت أنه “نجح في إحراز تقدم ملموس في محاربة الإرهابيين، إذ تم تحرير أكثر من 95% من مساحة الأراضي السورية من الميليشيات الإرهابية المختلفة”.

ويُذكرُ أن الفريق أول سيرغي سوروفيكين، تولى قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا اعتبارًا من مارس/ آذار عام 2017 وأصبح قائدًا رابعًا منذ إنطلاق الحملة الروسية في سوريا في 30 سبتمبر/ أيلول 2015.