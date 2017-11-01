العراق يعتزم إجراء انتخابات برلمانية في الـ15 من مايو

قال بيان ،من مكتب رئيس الوزراء العراقي: “إن العراق يعتزم إجراء انتخابات برلمانية في الـ15 من أيار/ مايو المقبل ؛لاختيار رئيس للحكومة.

ولم يذكر رئيس الوزراء حيدر العبادي ،حتى الآن، ما إذا كان يعتزم السعي لرئاسة الحكومة لفترة جديدة. ومعظم السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء ،الذي يتولى أيضًا منصب قائد القوات المسلحة.

وتتعين موافقة مجلس النواب على موعد الانتخابات ،الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع للحكومة ،أمس الثلاثاء.

وكان العبادي تولى رئاسة الوزراء خلفًا لنوري المالكي، الحليف المقرب من إيران، الذي اعتبر مسؤولًا عن انهيار الجيش أمام مقاتلي تنظيم “داعش” خلال اجتياحه لثلث أراضي العراق عام 2014.

وينسب الفضل للعبادي في إعادة بناء الجيش وهزيمة التنظيم في مدينة الموصل ،معقله الرئيس في العراق في تموز/ يوليو الماضي، بمساعدة كبيرة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

ويشغل المالكي منصب نائب الرئيس ،وهو منصب شرفي. ومازال شخصية تتمتع بنفوذ في الساحة السياسية من خلال رئاسته لحزب الدعوة الشيعي أكبر كتلة برلمانية.

وبمقتضى نظام لاقتسام السلطة تأسس بعد غزو العراق والإطاحة بحكم صدام حسين عام 2003، يخصص منصب رئيس الوزراء للأغلبية الشيعية.

أما منصب الرئيس الشرفي، فهو مخصص لأحد أعضاء البرلمان من الأكراد ،بينما يتم اختيار رئيس مجلس النواب من العرب السنة.