اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان مساء الثلاثاء، أدت إلى سقوط جريحين على الأقل وتصاعد حدة التوتر.

وأفادت مصادر أمنية بأن المعارك وقعت في منطقة “الشارع الفوقاني” في المخيم بين ناشطين إسلاميين وحركة فتح أكبر التنظيمات الفلسطينية.

وقال المصدر لـ “إرم نيوز”: لا تزال هناك اشتباكات متقطعة فيما تجري اتصالات مكثفة لوقفها ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى.”

ويشهد عين الحلوة البالغ عدد سكانه أكثر من 100 ألف لاجئ مواجهات مسلحة بين الحين والآخر إذ يوجد فيه أكثر من 30 مجمعة وتنظيما فلسطينيا مسلحا إضافة إلى نحو 100 مطلوب للدولة اللبنانية بتهم أمنية وارتكاب جرائم خطيرة.

ويقع المخيم البالغة مساحته حوالي 3 كلم مربع قرب مدينة صيدا الساحلية عاصمة الجنوب اللبناني وهو محاصر من قبل الجيش اللبناني منذ أكثر من 10 سنوات.