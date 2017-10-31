لبنان يتسلم طائرتين حربيتين من الولايات المتحدة

تسلّمت القوات الجوية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، طائرتين هجوميتين طراز “إيه-29 سوبر توكانو”؛ هبة من السلطات الأمريكية في إطار برنامج المساعدات المقررة للجيش اللبناني.

وقال قائد الجيش العماد، جوزيف عون، في كلمة له خلال احتفال التسليم في قاعدة “حامات” الجوية في منطقة جبيل شمال بيروت: إنه “رغم صغر عدد الجيش لكنه أثبت قدراته في الدفاع عن الأرض”.

وأعرب عن “امتنانه للدعم الأمريكي الذي ساهم بتفعيل قدرات الجيش في مواجهة الإرهاب”.

وأشار إلى أن “القوات الجوية لعبت دورًا مهمًا في المعركة الأخيرة ضد داعش، وإنهائها بسرعة ووقت قصير”.

وكان الجيش اللبناني طرد عناصر تنظيم داعش في أواخر آب/أغسطس الماضي في معركة أطلق عليها “فجر الجرود”.

ولفت العماد عون إلى أن “الجيش لم يكن يومًا بوضعية الهجوم بل القتال”.

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية في لبنان، إليزابيث ريتشارد: “نفخر بتقديم هذا الدعم للبنان، وسوف نزوّد الجيش اللبناني بقدرات جديدة لحماية لبنان، وحماية حدوده، ولمكافحة الإرهابيين”.

حضر الحفل قائد القوات الجوية في القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال جيفري هاريجان، وعدد من الضباط والمدعوين.

وفي 14 آب/أغسطس الماضي، تسلّم الجيش اللبناني 8 آليات قتال مدرعة، و10 آليات تموين ذخائر مدفعية من الولايات المتحدة من إجمالي 32 مركبة “برادلي” قيمتها نحو 100 مليون دولار أمريكي، ستسلم تباعًا في الأشهر المقبلة.

و”سوبر توكانو” من الطائرات الهجومية الخفيفة ذات المحركات المروحية التوربينية، وتنتجها شركة “إمبراير” البرازيلية، وتستخدم في الغالب في عمليات مكافحة التمرد والإرهاب، بالإضافة إلى تدريب الطيارين.

وصممت “سوبر توكانو” بمقعد واحد أو اثنين، وتبلغ سرعتها 593 كم/ ساعة، ومداها 4.82 كم، في حين يصل ارتفاعها الأقصى إلى 11 ألف متر، وهي مزودة بمدفع رشاش عيار 120.7 مم، كما يمكن تزويدها بقذائف صاروخية من عيار 70 مم، أو صواريخ جو- جو.