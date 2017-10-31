هنية: إسرائيل لن تنجح في “خلط الأوراق” أو فرض قواعد جديدة للمعركة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تستطيع “فرض قواعد جديدة للمعركة”.

جاء ذلك خلال مشاركته في تشييع جثامين ثلاثة فلسطينيين من عناصر “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في المسجد “الكبير” بمخيم البريج، وسط القطاع، قُتلوا مساء أمس جرّاء قصف إسرائيلي استهدف نفقًا، على حدود مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وأودى بحياة 7 فلسطينيين.

وتابع هنية: “واهم العدو إذا كان يظن أنه قادر على أن يفرض قواعد اللعبة، إرادتنا قوية وسيفنا بتّار، وواهم من يعتقد أنه قادر على خلط الأوراق أو تبديل الأولويات وعلى رأسها المقاومة وسلاحها”.

وجدّد هنية تأكيد حركته على أن “المقاومة وإمكاناتها خط أحمر غير مسموح الاقتراب منه، أو المساس به”.

وقال هنية: “الرد على هذه المجزرة، هو المضي قدمًا في استعادة الوحدة الوطنية، إلى جانب التمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي لنا”.

وأضاف: “الوحدة الفلسطينية مضينا بها، وسنمضي بها، العدو يعرف أن قوتنا في وحدتنا، وأقول لا يمكن لشعب تحت الاحتلال أن ينتصر إن لم يكن موحدًا، على رؤية وأسس واستراتيجيات، وعلى رأسها خيار المقاومة الشاملة”.

ودعا هنية، خلال كلمته، إلى الإسراع في تطبيق خطوات المصالحة الفلسطينية، مطالبًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بـ”وقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة”.

في حين طالب السلطة الفلسطينية بـ”وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل”، ردًا على الحادث.