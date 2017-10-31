البرلمان العراقي يقرّ منع انتشار قوات غير اتحادية في مناطق النزاع

وافق مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها الثلاثاء، على قرار يحصر التواجد الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان بالقوات العراقية الاتحادية فقط.

وقال النائب عن التحالف الوطني علي الصافي، إن “مجلس النواب صوّت على صيغة قرار بعدم السماح بفتح مقرات أمنية غير تابعة للحكومة الاتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها”.

وأشار إلى أن “صيغة القرار تضمنت حظر أي تواجد أمني غير تابع للحكومة الاتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها”.

ويغلق هذا القرار الطريق أمام عودة أية قوات تابعة لحكومة اقليم كردستان (البيشمركة) التي كانت تنتشر منذ العام 2003 إلى جانب القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها.

وكانت قوات كردستان سيطرت بشكل كامل على معظم تلك المناطق عندما انسحب الجيش العراقي أثناء اجتياح تنظيم داعش لشمال وغربي البلاد في صيف العام 2014.

وفرضت القوات العراقية، أثناء حملة أمنية بدأت في 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي البيشمركة مقاومة، وذلك بعد تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بسبب استفتاء أجري في 25 سبتمبر/أيلول الماضي على انفصال الإقليم عن العراق.