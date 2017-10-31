مقتل 4 أطفال بقصف لقوات النظام في ريف دمشق‎

المصدر: ا ف ب

قتل 4 أطفال، اليوم الثلاثاء، جراء قذيفة أطلقتها قوات النظام السوري، وسقطت أمام مدرسة ،في إحدى بلدات الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد ،رامي عبد الرحمن: “سقطت القذيفة ،التي أطلقتها قوات النظام ،أمام مدخل المدرسة، أثناء انصراف الطلاب في مدينة جسرين، موقعة 5 قتلى بينهم 4 أطفال من التلاميذ”.

وأكد مصدر طبي في مستشفى نقل إليه المصابون في جسرين مقتل 4 أطفال.

وشوهد في المستشفى حقائب مدرسية وحذاء طفل صغير مغطى بالدماء بينما كان مصابون يتلقون العلاج، بينهم طفل بترت رجلاه.

وقال إن رجلاً دخل إلى المستشفى بعدما علم بمقتل طفله وبدأ بالصراخ والسباب، ولم يقو الموجودون على تهدئته بسهولة.

وتشكل الغوطة الشرقية واحدة من 4 مناطق سورية تم التوصل فيها إلى اتفاق خفض توتر في أيار/مايو في إطار محادثات أستانة، برعاية كل من روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

وقتل الأحد 11 شخصاً، بينهم صحافي معارض، في قصف استهدف مدينتين في الغوطة الشرقية.

وتحاصر قوات النظام منذ 4 سنوات الغوطة الشرقية حيث يعيش نحو 400 ألف شخص في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية.

وساهم اتفاق خفض التوتر الذي بدأ سريانه في الغوطة الشرقية عملياً في تموز/يوليو، في تراجع المعارك والغارات العنيفة التي كانت تستهدف تلك المنطقة باستمرار موقعة خسائر بشرية كبرى.

إلا أن ذلك لم يُترجم تكثيفا لوتيرة إدخال المساعدات إلى هذه المناطق حيث يعاني أكثر من 1100 طفل في الغوطة الشرقية من سوء تغذية حاد، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).