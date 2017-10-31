البرلمان العراقي يصوت على تجريم رفع العلم الإسرائيلي في البلاد

صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على قرار يقضي بتجريم من يرفع العلم الإسرائيلي في البلاد، بعد أن رفعه الأكراد إبان الاستفتاء على استقلال كردستان العراق.

وذكر مصدر نيابي لـ”إرم نيوز” أن المجلس صوت ،في جلسة اليوم، على تجريم رافعي العلم الإسرائيلي في العراق، وذلك بطلب مقدم من كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة همام حمودي.

ويأتي هذا التصويت بعد رفع مواطنين أكرادًا علم إسرائيل خلال احتفالاتهم باستفتاء الانفصال ،الذي أجري في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي.

بدوره أكد الخبير القانوني أمير الدعمي، أن قانون العقوبات العراقي نص على حكم الإعدام لمن حبّذ أو روّج مبادئ صهيونية، ورفع العلم الإسرائيلي يقع ضمن الترويج ،وبالتالي فإن الحكم لمن يرفع العلم هو الإعدام.

وأضاف الدعمي ،في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” ،أن تصويت البرلمان على هذا القانون ،هو تأكيد له وإضفاء شرعية أقوى، للتأكيد على تلك العقوبة.

ويرفع المواطنون الأكراد في الكثير من احتفالاتهم العلم الإسرائيلي ؛تعبيرًا عن شكرهم لإسرائيل، الداعم الوحيد لمشروعهم الانفصالي عن العراق.