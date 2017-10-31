فيديو مروع لـ “ثوار درنة” يمثلون بجثة جندي ليبي

نشر ناشطون مؤيدون للجيش الوطني الليبي، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر التنكيل بجندي ليبي حتى الموت على أيدي متطرفي ما يسمى بـ”مجلس ثوار درنة“.

وقال الصحافي حسام الحريزي، على صفحته بموقع “فيسبوك”:” إن قتلة الجندي كان يرافقهم إرهابيون من جنسيات متعددة، ومصور الفيديو إرهابي تونسي الجنسية. متسائلًا: أين النائب العام؟ أين جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان؟”.

وظهرت جثة الجندي وقد قطع جزء من أنفه وأذنيه.

وقال أحد المتطرفين المتجمهرين حول جثة الجندي:” الله أكبر يا مرتدين، فيما قال آخر هؤلاء أعداء الله.. وهذا عقاب كل من يبي “يريد” أن يخش إلى الصاغي (منطقة)”.

ثم أخذ يردد “هذا هو عدو الله”.. وهو يلطم وجه جثة الجندي، ويضيف:”اللي يبي يخش للصاغي يصير فيه هكه.. الراجل فيكم يخش، سنحوله إلى كلب.. جيفة. بإذن الله الصاغي هي الفلوجة يا أعداء الله”.

وتعتذر “إرم نيوز” عن نشر الفيديو، نظرًا للمشاهد المروعة التي تضمنها..