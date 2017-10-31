العبادي: سنضع حدًا للحكم شبه الذاتي في كردستان

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على أن بلاده ستضع حدًا لعقود من سياسة الحكم شبه الذاتي في كردستان.

وقال العبادي في مقابلة مع صحيفة “الاندبندنت” البريطانية ،الثلاثاء، إن ” كل الحدود العراقية داخل وخارج العراق ،يجب أن تبقى دون استثناء تحت سيطرة الحكومة العراقية”، مبينًا أن “ذلك يتضمن خط أنابيب النفط الكردي ،الذي يصل إلى تركيا، في محطة قياس في فيشخابور على البحر المتوسط”.

وأعرب رئيس الحكومة العراقية في الوقت ذاته عن “أمله في إرساء السلام في العراق بعد هزيمة تنظيم “داعش” والكرد الانفصاليين”، مشددًا على أن ” هدف القوات العراقية ،التي تحارب تنظيم “داعش” منذ ثلاث سنوات، هو تطهير البادية من عناصر التنظيم وصولًا إلى الحدود مع سوريا”.

وعبر العبادي خلال المقابلة، عن “سروره بعدم سقوط الكثير من القتلى ،عندما هاجمت القوات العراقية أراضي متنازع عليها مع الأكراد، تمتد من سوريا في الغرب إلى إيران”.

في هذا السياق، أوضح قائلًا: “إنني أعطيت أوامري للقوات الخاصة بتجنب إراقة الدماء، لأن القتال بين القوات العراقية والبيشمركة سيجعل المصالحة بين الأكراد والحكومة صعبًا”، منوهًا إلى أنه “يريد أن تصبح البيشمركة جزءًا من القوات الحكومة العراقية أو قوة محلية”.

وتطرق العبادي إلى فساد البيشمركة قائلًا :”أعتقد بوجود فساد في صفوف البيشمركة، وهو ما يفسر فشلها في الدفاع عن حدود كردستان العراق ضد تنظيم “داعش” في عام 2014، واضطرارهم لطلب المساعدة من أمريكا وإيران”.