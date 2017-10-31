اشتباكات عنيفة في مدينة الزاوية الليبية

دارت اشتباكات مسلحة عنيفة، خلال الساعات الماضية، في مدينة “الزاوية” غرب العاصمة الليبية طرابلس، بين مليشيات متناحرة أدت إلى ترويع السكان في المدينة.

وقالت مصادر وشهود عيان لـ” إرم نيوز”: “إن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، استخدمت فيها الدبابات دارت في شارع جمال عبدالناصر ،وقرب مستشفى الزاوية التعليمي ،ومحيط كتيبة الفاروق بين مليشيا الخضراوي و الحنيش”.

وسادت حالة من الذعر بين السكان إثر سقوط قذائف هاون على المناطق السكنية في منطقة “أبو غلاشة”، فيما طالت الحالة الأمنية المتردية مستشفى “الزاوية” بعد القصف ،الذي تعرض له ،ودخول مسلحين إلى المستشفى.

وذكرت المصادر أن السبب الرئيس في هذه الاشتباكات ،هو السيطرة على عمليات التهريب ،التي تعتاش منها هذه المليشيات.