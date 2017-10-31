قيادي بـ”نداء تونس”: إعادة العلاقات مع سوريا قريبًا

كشف القيادي في حزب نداء تونس والوزير التونسي السابق خالد شوكات، في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، أن الرئيس الباجي قائد السبسي سيتخذ قرارا مهما وجريئا خلال الأيام القليلة المقبلة يقضي بتطبيع العلاقات مع دمشق.

وقال شوكات إن “جميع الأحداث والتطورات في سوريا ومحيطها الإقليمي والدولي تدفع اليوم إلى استنتاج واحد، مفاده أن علينا إعادة السفير التونسي إلى سوريا في أسرع وقت ممكن والعمل قدر الإمكان على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق إلى المستوى الذي كانت عليه قبل ثورة 14 أذار 2011”.

وأضاف: “بالنسبة لنا فقد ارتكبنا خطأ كبيرا بقطع العلاقات مع سوريا، وسيكون خطأ أكبر لو لم يتم التدارك فورا وسنكلف المصلحة الوطنية العليا كثيرا إن لم نتصرف بالنجاعة والسرعة المطلوبتين من أجل إعادة العلاقات مع سوريا”.

وأكد أن “تونس باستطاعتها أن تلعب دورا إيجابيا في سوريا لصالح العلاقات العربية -العربية ولصالح الشعب السوري، ومن هنا علينا ألا نتأخر في إعادة العلاقات مع سوريا”، مشددا على أن “تطبيع العلاقات مع دمشق هو اليوم التزام سياسي وأخلاقي”.

وأوضح: “لقد كانت إعادة العلاقات مع سوريا إحدى نقاط برنامجنا الانتخابي وبالتالي، فإننا ملتزمون بجدية بتحقيق هذا الأمر خلال هذه المرحلة”.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد صرح مؤخرا بأنه “لا مانع من إعادة العلاقات مع سوريا إلى مستواها الطبيعي بعد أن تتحسن الأوضاع وتستقر في هذا البلد”.

وفي 2015، خطت تونس خطوة نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية عبر إعلانها أنها ستعين ممثلا قنصليا أو دبلوماسيا لدى الحكومة السورية، بهدف متابعة أوضاع التونسيين في سوريا وأولئك الذين انضموا إلى تنظيمات متشددة.

وتم قطع العلاقات بين تونس وسوريا عام 2012 في عهد الرئيس السابق منصف المرزوقي، ويومها انتقدت أحزاب معارضة عدة هذا القرار معتبرة أنه قرار”متسرع”.