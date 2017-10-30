تفاصيل ليلة القبض على قاتل السفير الأمريكي في بنغازي‎

كشفت مصادر ليبية أن منفذ الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي مصطفى الإمام اعتقل الأحد في وسط مصراته.

وأكدت المصادر لـ “إرم نيوز” أن فرقة من المارينز نفذت عملية الاعتقال بالتنسيق مع السلطات المحلية وغرفة مكافحة الجريمة في مدينة مصراته، إثر مداهمة مكان كان يتواجد به المعتقل الإمام الذي لم يبد مقاومة تذكر، وسلم نفسه على الفور.

وتتكتم السلطات في مصراته حول تفاصيل العملية، وإمدادها الأمريكان بمعلومات استخبارية عن المشتبه به.

وتأتي هذه العملية بعد سلسلة من عمليات الاعتقال في صفوف إرهابيين ومنتمين إلى تنظيم مجلس شورى بنغازي وأنصار الشريعة بناء على قرارات من مكتب النائب العام بعد الهجوم الإرهابي على مجمع محاكم مصراته الشهر الماضي.

ويعتبر الإمام، وفق المصادر، من أعضاء تنظيم مجلس شورى درنة، وهو من الإرهابيين الذين نسقوا أمداد المتطرفين في بنغازي بالمال والسلاح ضد الجيش الوطني.

ورست بارجة عسكرية أمريكية مساء الأحد في ميناء مصراته بناء على تنسيق مسبق، كان في استقبالها مسؤولون في غرفة مكافحة الجريمة والاستخبارات العسكرية قبل أن يبدأ العمل على إلقاء القبض على الإمام الذي رصد مسبقا.