إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القدس

أصيب 3 شبان فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحام قواته مخيم قلنديا، شمال شرق مدينة القدس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن “3 شبان مصابين برصاص إسرائيلي وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، من مخيَّم قلنديا”.

وأشارت الوزارة إلى أن اثنين من الشبان الجرحى أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية من الجسد، فيما أصيب الأخير بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

في السياق، أفاد شهود عيان أن “المواجهات اندلعت بين العشرات من الشبان الفلسطينيين والقوة الإسرائيلية بعد اقتحام الأخيرة قلنديا واعتقال 3 شبان منه”.

واستخدم جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي والحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لقمع الشبان الفلسطينيين الذين ردوا بإلقاء الحجارة وبعض العبوات الفارغة، بحسب الشهود.