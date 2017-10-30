استنفار في إسرائيل بعد تفجير جيش الاحتلال نفقًا على الحدود مع قطاع غزة

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن “الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات من منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ قرب الحدود مع قطاع غزة، كما أعلنت إدارة نجمة داود الحمراء رفع درجة الجهوزية للمستوى “ج” الأعلى على الإطلاق تحسبا لأي طارىء”.

وجاء استنفار جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد قتل 7 فلسطينيين إثر نفق يمتد إلى أراضيها على الشريط الحدودي جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، بينهم ثلاثة قادة ميدانيين في الجناحين المسلحين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بحسب مصادر فلسطينية.

وأفاد مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية، أن “تل أبيب طلبت من القاهرة الاتصال بحركة حماس، من أجل منع الجهاد الإسلامي من الرد، نظراً لأن الحادث وقع داخل المناطق الإسرائيلية”.

من جهته صرح وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل غير معنية بالتصعيد، وأن جيش الاحتلال نفذ عملية تفجير لنفق يجتاز الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، قبالة خانيونس”.

وأضاف، أن “اكتشاف النفق كان نتيجة تحقيق تقدم تكنولوجي، وأنه لم يشكل تهديداً للمستوطنين في محيط قطاع غزة”، وشدد قائلا “لن نتسامح مع انتهاك السيادة الإسرائيلية”، وإن “تل أبيب ليس لديها أي مصلحة في التصعيد مع قطاع غزة”.

في ذات السياق أعلنت الأحزاب اليمينية واليسارية والمعارضة، وكذلك الائتلاف الحكومي في إسرائيل ترحيبها بعملية تفجير نفق المقاومة الفلسطينية.

وقال وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، إن “أولئك الذين يهددون إسرائيل جواً وبحرا وتحت الأرض سيدفعون الثمن كاملاً”.

كما رحب وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، “بتدمير طائرات الاحتلال نفقاً للمقاومة توغل إلى الأراضي الإسرائيلية”، حسب زعمه.

وقال بينيت كما أوردت القناة العبرية السابعة، إن “هذا يعد انتهاكاً خطيراً للسيادة الإسرائيلية، أعداؤنا لا يتوقفون عن محاولة إساءة معاملة الإسرائيليين” وفق قوله.

وادعى أن “جيش الاحتلال بواسطة استخباراته والتكنولوجيا والهندسة والتشغيل يسعى لإحباط هكذا محاولات وتوفير الأمن للإسرائيليين في غلاف قطاع غزة”.

وأوضح بينت، أنه “تم تحييد النفق المستهدف ولم يعد يشكل تهديدا لأمن الإسرائيليين”.

بدوره قال رئيس مجلس سدوت النقب الإقليمي، إيدين تامير “نحن نقف مع الجيش والأجهزة الأمنية لمواصلة اتخاذ تدابير قوية ضد أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية على أراضينا وجعل حياة الناس في خطر وإنه في الوقت الراهن لا توجد تعليمات خاصة للمستوطنين”.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق عمير بيرتس، إن “اكتشاف النفق وتفجيره يدلل على قدرات الاستخبارات والعمليات الأمنية والعسكرية جنبا إلى جنب مع الوسائل التكنولوجية الأكثر تطوراً”.

وأضاف متفاخراً “ليلة هادئة أتمناها لسكان غلاف غزة الذين يعرفون أن هناك أشخاصاً مجهولين يمكن الاعتماد عليهم”.

وعلقت وزير الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف على العملية قائلة “تفجير النفق اليوم هو دليل آخر على قدرة ويقظة الجيش أمام تطلعات حماس. أوصي حماس أن لا تستمر بهذا النهج وأن تنظر لقدرات جيشنا” حسب تعبيرها.