المسماري يكشف نتائج اجتماعات القاهرة بشأن توحيد الجيش الليبي (فيديو)

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، عن نتائج اجتماعات اليوم، الهادفة لتوحيد المؤسّسة العسكرية، لافتًا إلى أنها تمحورت حول تحييد الجيش عن التجاذبات السياسية.

وأشار المسماري في تسجيل مصور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، مساء اليوم الإثنين، بخصوص مجريات اجتماعات القاهرة، إلى أن المشاركين كلفوا مجموعة أولى بمهام رفيعة بشأن المؤسسة العسكرية، دون أن يكشف عن ماهيتها.

وأوضح أن اجتماعات اليوم قسمت المشاركين إلى مجموعات فرعية، حيث تم تكليف كل مجموعة بمهام معينة، وتشكيل لجنة عليا من الضباط لمتابعة عمل اللجان الفرعية، بحيث تنتهي كل لجنة من النقاط المحددة، لتتم مناقشتها داخل اللجنة العليا لصياغة خارطة نهائية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

واختتم بأن “العمل متواصل بكل حرفية ووطنية، وأن المؤسسة العسكرية ستسقط كل المؤسسات لتوحيد صفوفها”.

وكان المسماري أعلن، في وقت سابق اليوم، عن بدء اجتماعات في القاهرة برعاية مصرية؛ لبحث توحيد المؤسسة العسكرية، بعدما وصل وفد من ضباط المنطقة الغربية وقياداتها في طرابلس ومصراتة ومدن أخرى للمشاركة في الاجتماع الثالث، الذي ترعاه مصر.

وأضاف في تسجيل مصور أن الاجتماعات اليوم ستعمل على بحث الآليات اللازمة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإعداد قواعد مهنية سليمة لبناء الجيش، من بينها تشكيل مجلس القيادة العامة، وتشكيل المجلس الأعلى للدفاع ليكون مسؤولًا عن القرارات المصيرية، والدعم اللازم أثناء الأزمات الأمنية.

وأوضح أن الاجتماع ناقش وضع تصور لحل مشكلة التشكيلات المسلحة الموازية للجيش، بحيث ينضم كل من يحمل السلاح تحت قيادة ضباط وقادة عسكريين، فضلًا عن مناقشة تطوير ودعم الشرطة العسكرية، والاستخبارات العسكرية لأهميتهما.

وشهدت القاهرة على مدار اليومين الماضيين اجتماعات تحضيرية للاجتماع الأساسي الذي جرى برعاية رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، الفريق محمود حجازي، وبمشاركة 17 ضابطًا ليبيًا من مصراتة والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية أيضًا، وآخرين من المنطقة الشرقية.