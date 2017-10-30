التحقيق مع رسام كاريكاتير أردني بسبب صورة تجسد “المسيح”

تسببت شكوى تقدم بها أحد المواطنين الأردنيين، باستدعاء رسام كاريكاتير على خلفية رسم كرتوني نشره الرسام الأردني عماد حجاج مؤخرا واعتبره البعض مسيئا للأديان.

وفي التفاصيل، استدعى قسم البحث الجنائي، اليوم الإثنين، الصحفي الرسام عماد حجاج على خلفية طلب من المدعي العام إثر شكوى تقدم بها مواطن ضد أحد رسوماته الكرتونية.

وبحسب ما نشرت مواقع محلية، فإن المواطن قدم شكوى ضد حجاج مستندا إلى قانون الجرائم الإلكترونية بشأن رسم كرتوني اعتبره “مسيئا”، نشره الرسام مؤخرا جسد فيه السيد المسيح عليه السلام.

يشار إلى أن حجاج سيخضع للتحقيق تمهيدا لتحويله إلى المدعي العام غداً.

وأثارت الحادثة الكثير من الجدل في الشارع الأردني، حيث تناول البعض قضية ازدراء الأديان على اعتبار أن المساس بالرموز الدينية يفكك الوحدة الوطنية وتماسك المجتمعات.