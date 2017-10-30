مجلس النواب الليبي يقرّ زيادة رواتب المعلمين بعد تأخير انطلاق العام الدراسي

وافق مجلس النواب الليبي خلال جلسة عقدها، اليوم الإثنين، بالإجماع على قرار يقضي بزيادة رواتب المعلمين، بعد أن تسبب إضرابهم بتأخير انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، إن مجلس النواب في جلسة اليوم قرر أيضًا تشكيل لجنة مختصة لتقدير حجم الزيادة، وتقديم اللجنة المقترح في شكله النهائي للمجلس، تمهيدًا لإصداره في مدة أقصاها نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان المعلمون أعلنوا إضرابًا عن العمل منذ قرابة الشهرين، أدى إلى تأخير البدء بالعام الدراسي حتى اليوم، للمطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل.

وأكد النقيب العام للمعلمين عبدالنبي النف، السبت الماضي، أنه لا تراجع عن الإضراب حتى الاستجابة لكافة المطالب المشروعة والتي تعتبر “تكريما للمعلم”، وفق قوله.

ولم يصدر تصريح فوري عن نقابة المعلمين بفك الإضراب.