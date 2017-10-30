الجيش اليمني يحبط محاولة للحوثيين لإحكام الحصار على تعز

قال مصدر عسكري يمني إن القوات الحكومية صدت، اليوم الإثنين، هجومًا واسعًا للحوثيين، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، للسيطرة على طريق رئيس جنوب غربي مدينة تعز.

وأوضح النقيب محمد شمسان، الضابط في القوات الحكومية، أن “معارك عنيفة لا تزال مستمرة حتى ظهر اليوم، عقب الهجوم الواسع للحوثيين، على مواقع القوات الحكومية جنوب غربي تعز”.

ولفت إلى أن “الحوثيين هاجموا جبل هان، والمواقع المحيطة به، ومنطقتي حذران والربيعي، وجبل الوعش، والتلال المطلة على شارع الستين، من أجل التقدم إلى طريق الضباب، المنفذ الوحيد لمدينة تعز”.

وأشار شمسان، إلى “مقتل 6 حوثيين، وإصابة العشرات، فضلاً عن مقتل جنديين حكوميين وإصابة 4 بينهم قائد ميداني يُدعى أحمد الصاحفي، بجروح خفيفة في يده”.

وفي مديرية مقبنة، غرب مدينة تعز، ذكر مصدر ميداني في قوات اللواء 35 مدرع التابع للقوات الحكومية، فضل عدم ذكر اسمه، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على عدد من المواقع في جبل “هوب العقاب”، بعد معارك عنيفة، دارت في مناطق البركنة والميدان والمضابي.

ويفرض الحوثيون حصارًا على مدينة تعز من منافذها الرئيسة، منذ آب/ أغسطس 2015، عدا الطريق الفرعي في منطقة الضباب، الذي يؤدي إلى مدينة عدن، الخاضع لسيطرة القوات الحكومية منذ آب/ أغسطس 2016.

وبهجوم اليوم، حاول الحوثيون إعادة إحكام الحصار بشكل كامل على المدينة.