مع انطلاق “استانة 7”.. الشبكة السورية تؤكد وجود 100 ألف معتقل معظمهم بسجون النظام‎

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن نحو 100 ألف سوري معتقلون داخل البلاد منذ بداية الأزمة في سوريا العام 2011، تحول أكثر من 90% منهم لمختفين قسرًا.

ووثقت الشبكة في تقرير “ما لا يقل عن 106 آلاف و727 معتقلاً منذ آذار/ مارس 2011، وحتى شباط/ فبراير 2017، تحول 90.15% منهم إلى مختفين قسرًا”.

وأشار التقرير إلى أن”النظام السوري مسؤول عن 87% من حالات الاعتقال هذه”، مشيرًا إلى أنه “تم اعتقال ما لا يقل عن 5024 منذ الـ 23 من كانون الثاني/ يناير 2017، وهو تاريخ بدء مفاوضات أستانة، وحتى لحظة إعداد التقرير اليوم”.

ورصد التقرير “إحصائية المختفيين قسرًا، التي بلغت 85 ألفًا و36 منذ آذار/مارس 2011، حتى آب/أغسطس 2017، بينهم 5027 منذ بدء مفاوضات أستانة”.

كما سجل “مقتل 13 ألفًا و104 أشخاص بسبب التعذيب منذ آذار/ مارس 2011، حتى أيلول/ سبتمبر 2017، من بينهم 166 طفلاً، و57 سيدة”، مبينًا أن “النظام السوري وحده قتل منهم 12 ألفًا و986 تحت التعذيب”.

وطالبت الشبكة “الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانة، بضرورة تشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير 86 ألف مفقود في سوريا، 90% منهم لدى النظام السوري”.

وفي وقت سابق اليوم، انطلق في العاصمة الكازخية أستانا، مؤتمر “أستانا 7” باجتماعات ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، مع تصدر ملف الإفراج عن المعتقلين أجندة المباحثات.