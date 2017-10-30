“أستانة 7” تنطلق اليوم.. وملف المعتقلين على رأس أولويات المعارضة

يصل قطار مسار أستانة بشأن سوريا إلى محطته السابعة، اليوم الاثنين، في العاصمة الكازخية، مقتربًا من عام على انطلاقه.

واستطاعت اجتماعات أستانة السابقة إنجاز ملف وقف إطلاق نار، وإقرار مناطق خفض توتر ومراقبة، في حين يتصدر الجولة الجديدة ملف المعتقلين المؤجل.

وتتجه أنظار السوريين إلى “أستانة-7″ الذي ينعقد على مدى يومين، آملين في التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن معتقلين، ومحتجزين في سجون النظام، تقدر منظمات حقوقية ومصادر بالمعارضة عددهم بعشرات الآلاف.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة خارجية كازاخستان، أن جميع الوفود المشاركة في “محادثات أستانة” قد وصلت، للمشاركة في الجولة الجديدة من المباحثات حول التسوية السورية.

وقالت الخارجية الكزخية في بيان، “من المقرر أن يشهد، اليوم الاثنين، لقاءات ثنائية وجماعية لمناقشة أجندة الاجتماع، وذلك بعيدا عن الإعلام، فيما ستعقد الجلسة العامة بعد ظهر غد الثلاثاء”.

وأشار البيان، إلى أن “المشاركين في المحادثات، يخططون لإنشاء مجموعة عمل خاصة بإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتسليم جثامين القتلى والبحث عن المفقودين”.

وتعتزم الأطراف النظر في قضايا مكافحة الإرهاب، وتبني البيان المشترك بشأن عملية نزع الألغام في سوريا.

أستانة 7.. وملف المعتقلين

وأعرب القيادي في المعارضة السورية المسلحة، وعضو الوفد المفاوض في أستانة، العقيد أحمد عثمان، عن اعتقاده بأن “المعارضة ستشارك في الجولة المقبلة لبحث نقاط مهمة”. موضحا أن “مسألة مناطق خفض التوتر نجحت بنسبة بين 70% و80%، ويجب أن ندحل في مواضيع مهمة أخرى”.

وتابع عثمان، أن “أبرز الملفات المطروحة هو ملف المعتقلين، وعملنا على هذا الملف في الجولات السابقة، لكن تم تأجيله، ووصلنا لمرحلة أن موضوع المعتقلين أصبح الملف رقم 1 في مباحثات أستانة 7 القادمة”.

ومضى قائلًا: “ناقشنا هذا الملف في جولات سابقة، وأحصينا جميع المعتقلين والمحتجزين لدى النظام، وأعطينا الملف كاملاً للروس عبر الوفد التركي، لذلك هذه الجولة حاسمة ومفصلية”.

وتابع: “في الجولة السابقة وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدًا، ولولا تدخل إيران في المرحلة الأخيرة لكان قد تم توقيع اتفاق بشأن ملف المعتقلين، لكن في الجولة المقبلة سيكون موضوعًا مهمًا جدًا بالنسبة لكل السوريين”.

وأوضح أن “هناك وعودًا من الروس بتوافر الجدية في هذا الملف، وإن شاء الله ستترجم هذه الوعود إلى واقع خلال الجولات القادمة”.

وبدوره، قال رئيس اللجنة الإعلامية لوفد المعارضة في أستانة، أيمن العاسمي: “كان هناك وعد في نهاية مؤتمر أستانة-6 فيما يخص ملف المعتقلين، وذُكر الملف في البيان الختامي لهذا المؤتمر”.

وأضاف العاسمي أن ملف المعتقلين “سيكون اختبارًا للروس أكبر من بقية الأطراف، ونتوقع حدوث انفراجة في هذا الملف، فلدى جميع الأطراف جدية”.

وتابع: “الطرف التركي الضامن يتمتع بالجدية، لكن يعتمد ذلك على مدى جدية الروس، والتزامهم بوعودهم، وأعتقد أنه سيكون هناك تقدم”.

حوار وطني

وفي إشارة ضمنية إلى سعي موسكو لتحويل التقدم العسكري على الأرض في دير الزور إلى مكاسب سياسية، اكتفى ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي في مباحثات أستانا، بالإعلان عن أن الرئيس السوري بشار الأسد، يدرك أهمية إطلاق حوار وطني لحل الأزمة السورية.

وقال، إنه “ناقش مع الأسد مسألة المرحلة الانتقالية لحل الأزمة السورية”.

ودعا المسؤول الروسي الذي سلّمه الرئيس فلاديمير بوتين الملف السوري مؤخرا، “المعارضة السورية إلى التخلي عن الشروط المسبقة للمشاركة في الحوار”.

وأكد لافرينتيف، على “أهمية مفاوضات أستانا في استعادة الثقة بين أطراف النزاع السوري”، منوها بتسجيل عودة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى ديارهم في المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري وحلفائه مؤخرا.

وقال لافرينتيف، “سنبذل أقصى الجهود لتفادي أي تصادم بين الأمريكيين والقوات الحكومية السورية”. وعبر عن الأمل في وفاء الجانب التركي بالتزاماته حسب اتفاق أستانا، منوها بـ”بقاء مستوى التوتر عاليا في إدلب، حيث لم تتمكن تركيا بعد من إقامة حواجز تفتيش حسب اتفاق أستانا”.

وعبّر المسؤول الروسي، عن الأمل بالقضاء على آخر معاقل داعش في سوريا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

مؤتمر الشعب السوري

وفي إطار الجهود الدبلوماسية الروسية، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر روسي رفيع قوله اليوم الاثنين: إنه يمكن عقد مؤتمر الشعب السوري في “سوتشي” في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ويمكن أن يشارك فيه أكثر من ألف شخص.

وقال المصدر، “من المقرر أن يشارك فيه ما بين 1000 و1300 شخص بينهم ممثلين عن الحكومة السورية والقوات الموالية للحكومة وكذلك جماعات المعارضة الأكثر تنوعا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق عن فكرة إنشاء مؤتمر للشعب في سوريا، معتبرا أن ذلك يمكن أن يكون خطوة هامة نحو التوصل إلى تسوية سياسية، ومن الممكن أيضا أن يناقش هذا المؤتمر فكرة إعداد دستور جديد للبلاد.

ومن المفترض أن تشارك جميع الجماعات الإثنية والدينية في سوريا والحكومة والمعارضة في هذا المؤتمر.