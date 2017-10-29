اتفاق أولي بين بغداد وأربيل لنشر قوات اتحادية على حدود البلاد

قال مصدر أمني إن المباحثات بين القوات العراقية والبيشمركة انتهت مساء الأحد، بالتوصل لاتفاق مبدئي يقضي بإعادة نشر القوات الاتحادية على كامل حدود البلاد، بما في ذلك إقليم الشمال.

وانتهت المباحثات دون أن يدلي أي من الطرفين تصريحات رسمية للصحفيين.

لكن ضابطا برتبة عقيد في قيادة عمليات نينوى (تابعة للجيش) كشف عن “اتفاق أولي يتضمن إعادة انتشار القوات الاتحادية، وضبط الحدود من قبل القوات العراقية فقط”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن الجانبين بحثا بالتفصيل الحدود المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة في محافظات نينوى، وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) بما في ذلك المناطق الفاصلة بينهما.

وأشار إلى أنهما سيعرضان الاتفاق على حكومتيهما قبل التوقيع النهائي.

وتسعى الحكومة العراقية لنشر قواتها في بقية المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى، فضلا عن المعابر مع دول الجوار والحدود.

وهذا الاجتماع بين الجانبين، يأتي بعد جولة أولى عقدت السبت للتوصل إلى تسوية بشأن نشر القوات الاتحادية في مناطق النزاع والمعابر.