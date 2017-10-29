عصي وإطلاق نار.. أنصار بارزاني يقتحمون برلمان كردستان ويعتدون على أعضائه (فيديو)

اقتحم مواطنون أكراد غاضبون مبنى برلمان إقليم كردستان، احتجاجًا على الاستقالة التي قدمها رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى البرلمان في جلسته، اليوم الأحد، ولمطالبة أحد النواب بالاعتذار لبارزاني.

وذكر مصدر أمني عراقي، أن المواطنين اقتحموا البرلمان واعتدوا على عدد من البرلمانيين والكوادر الصحفية العاملة فيه، حيث تُعقد جلسة المجلس التي تنحَّى فيها بارزاني عن منصبه.

وتأتي تلك التطورات بعد تجمع المحتجين أمام مبنى البرلمان لمطالبة النائب عن كتلة التغيير “رابون معروف”، بالاعتذار عن وصفه بارزاني بـ”الفاشل”، خلال كلمته أمام الصحفيين اليوم.

وأضاف المصدر، أن المحتجين هاجموا نواب كتلة التغيير المعارضة، والتي حضرت جلسة اليوم بعد غياب دام سنتين، بسبب الخلافات السياسية، مضيفًا أن اشتباكات حصلت بالعصي بين المواطنين وأشخاص آخرين.

في الأثناء وصلت قوة عسكرية من مكافحة الإرهاب إلى مبنى البرلمان لإنهاء الاعتداء، بعد توقف جلسة البرلمان لمدة 10 دقائق، فيما سُمعت طلقات نارية داخل المجلس.

واعتدى المحتجون على كادر قناة “NRT” الكردية التابعة لرئيس تيار “الجيل الجديد” شاسور عبدالواحد وهو من معارضي سياسة بارزاني، إضافة إلى الاعتداء على بعض الصحفيين من وسائل الإعلام المختلفة.

وحمّل تيار الجيل الجديد رئيس الإقليم المستقيل بارزاني، مسؤولية ما حدث واتهمه بالوقوف خلف هذا الاعتداء.