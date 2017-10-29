صحفيون أكراد يعتدون على نائب في البرلمان انتقد بارزاني

اعتدى عدد من الصحفيين الأكراد على النائب في برلمان كردستان رابون معروف بعد اتهامه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالفشل السياسي في إدارة الإقليم.

وقال معروف للصحفيين في أربيل عاصمة الإقليم، حيث تقام جلسة للبرلمان الكردي، إن بارزاني تسبب بضياع محافظة كركوك وذهابها إلى “الأعداء” في إشارة إلى القوات العراقية الاتحادية، لافتًا إلى أن قوات البيشمركة انسحبت من مواجهة القوات الاتحادية بسبب عدم تسلمهم رواتبهم.

ويشغل معروف منصب المتحدث باسم تيار “الجيل الجديد” الذي يقوده السياسي الكردي شاسوار عبد الواحد، قائد حراك “لا للاستفتاء في الوقت الحالي” والذي أصبح فيما بعد “تيار الجيل الجديد”.

وتدخلت القوة المكلفة بحماية البرلمان الكردي لتخليص معروف من أيدي المهاجمين بعد أن ضربه الصحفيون الحاضرون في المؤتمر الصحفي.

وقال معروف في كلمته، إنه علينا ضخ دماء جديدة، وسياسيين من الشبان في العملية السياسية داخل الإقليم وإنهاء دور الجيل القديم ، وهم حوالي 50 سياسيًا.

وأضاف أن على بارزاني ترك العمل السياسي نهائيا بعد أن تسبب بالويلات للشعب الكردي، على حد قوله.