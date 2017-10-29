مصدر لـ”إرم نيوز”: تمديد الهدنة بين القوات العراقية و”البيشمركة”

كشف مصدر مطلع عن تمديد الهدنة بين القوات العراقية وقوات “البيشمركة” الكردية بعد اجتماع انعقد اليوم الأحد بين قيادات في الجيش العراقي، وممثلين عن إقليم كردستان، هو الثاني في غضون 24 ساعة.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز” إن إقليم كردستان لم يوافق على نتائج اجتماع يوم أمس القاضي بالعودة إلى حدود العام 2003 ورفض استخدام مبدأ القوة في فرض الإرادة، والذي يسعى إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لإدارة المناطق المتنازع عليها ومعبر “فيش خابور” الحدودي.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن، أول من أمس الجمعة، وقف تحركات القوات العسكرية لمدة 24 ساعة لإفساح المجال أمام فريق فني مشترك بين بغداد وأربيل لنشر القوات الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها وفي معبر “فيش خابور”.

من جهته، أكد مسؤول إعلام الحزب الديمقراطي، محي الدين المزوري أن الوفدين، الكردي والاتحادي، اتفقا على تمديد الهدنة بين القوات الاتحادية و”البيشمركة” ووقف إطلاق النار، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن تسليم المعابر وانسحاب القوات الكردية إلى الخط الأزرق”.

وأعلن رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، أمس السبت، أنه في حال رفض الإقليم العودة إلى حدود 2003 فإنه سيكون هناك إجراءات أخرى، في تلميح إلى انتزاع المناطق والمعابر الحدودية بالقوة.