تونس تعلن تفكيك “خلية إرهابية” بالعاصمة

قالت وزارة الداخلية التونسية، السبت، إن وحدات الأمن بمنطقة ‘المروجات” بالعاصمة تونس تمكنت من تفكيك “خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “الخلية كانت تتكون من 4 عناصر تتراوح أعمارهم بين 27 و32 عامًا”.

وأضافت أن القوى الأمنية “صادرت كتبًا لبعض رموز التنظيم المذكور لدى أفراد الخلية ومطويات مكتوبة بخط اليد تتعلق كيفية تنفيذ العمليات الإرهابية”.

وظهرت “كتيبة عقبة بن نافع” (فرع تنظيم القاعدة في تونس) لأول مرة في ديسمبر/كانون أول 2012 في جبل الشعانبي على الحدود الغربية مع الجزائر، وقامت خلال عامي 2013 و 2014 بعدة عمليات ضد الجنود التونسيين في المرتفعات الغربية للبلاد.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت وزارة الداخلية التونسية “إحالة 831 مشتبه به في قضايا إرهابية للقضاء المختص”.