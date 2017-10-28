7 قتلى و10 جرحى حصيلة أولية لتفجير استهدف فندقا في مقديشو 

قتل 7 أشخاص، وأصيب 10 آخرون في حصيلة أولية لتفجير استهدف، اليوم السبت، فندقا بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسب ما أفاد مصدر طبي.

وقال أحد المسعفين، مشترطا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إنه “تم إحصاء 7 قتلى حتى الآن (15:25 ت.غ) في التفجير الانتحاري الذي استهدف فندق “ناسا هبلود” في حي حمرويني بمقديشو”.

ولفت إلى أن سيارات الإسعاف نقلت كذلك 10 مصابين إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج.

وفي السياق، أفاد مصدر أمني صومالي مفضلا عدم نشر اسمه، بأن مهاجمين اقتحموا الفندق؛ حيث يتواصل تبادل إطلاق النار بين المهاجمين وحراس الفندق (حتى الساعة 15.25 تغ).

فيما تحدثت مصادر محلية (رفضت الكشف عن هويتها)، عن أن الفندق كان يقيم فيه بعض وفود رؤساء الأقاليم الصومالية الذين وصلوا الي العاصمة اليوم لإجراء اجتماع تشاوري مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.

المصدر الأمني ذاته، كشف عن وقوع تفجير ثان نتج عن سيارة ملغومة كانت مركونة بالقرب من ساحة الجندي المجهول والمقر السابق للبرلمان الصومالي، بمقديشو، وذلك بالقرب من موقع التفجير الأول، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أعلنت حركة “الشباب” المسلحة مسؤوليتها عن التفجير الأول، حسب إعلام محلي، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الثاني، كما لم تصدر إفادة رسمية من السلطات الصومالية بخصوص التفجيرين حتى الساعة 15.25 تغ.