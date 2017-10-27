الجيش الليبي ينشر قوات إضافية في الهلال النفطي

نشر الجيش الوطني الليبي، قوات إضافية في منطقة الهلال النفطي، بعد أن شن مسلحون من تنظيم داعش هجوماً على حاجز للجيش بالقرب من أجدابيا يوم الأربعاء الماضي.

وقال مصدر في الجيش الليبي، إن المشير خليفة حفتر “أمر بنشر قوات إضافية فى منطقة الهلال النفطي لتأمين المنطقة الحيوية عقب الهجوم الأخير الذي شنه تنظيم داعش، وأسفر عن مقتل جنديين وجرح 3 آخرين”.

وأضاف المصدر، أن”هناك عمليات نشر مشتركة لحرس المنشآت النفطية وغرفة العمليات في أجدابيا، خاصة الكتيبة 152 مشاة لتأمين المنطقة بعد هروب الإرهابيين الأربعاء باتجاه منطقة صحراوية بالقرب من حقول النفط والموانئ”.

وقال المصدر:”لقد اكتشفنا تحركات مشبوهة للإرهابيين فى المنطقة، ونحن مستعدون تماماً للتعامل معهم”.

وتقع منطقة الهلال النفطي على بعد 500 كلم شرق العاصمة طرابلس، وتضم أكبر موانئ النفط في البلاد.

وسيطرت قوات الجيش الوطني على المنطقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بعد طرد الميليشيات التي كانت تحتلها.