الجيش السوري يسيطر على أحد “أخطر” معاقل داعش بدير الزور

سيطرت القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها على منطقة “حويجة صكر” على أطراف مدينة دير الزور، شرق سوريا.

وقال مصدر عسكري إن “الجيش السوري والقوات الرديفة سيطرت بشكل كامل على حي حويجة صكر، بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش، الذين تكبدوا خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد، ومنها آليات مدرعة مفخخة وسيارات مزودة برشاشات ومدافع مختلفة”.

وأضاف المصدر أن “وحدات الهندسة تقوم بتفكيك وإزالة الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعها التنظيم بكثافة في الشوارع والطرقات والمفارق والساحات”.

وقال مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية إن الجيش السوري يحقق تقدما في بلدة “حويجة صكر”، والسيطرة على بعض النقاط الجديدة في البلدة وسط حالة من الانهيار بين صفوف داعش.

وتعد بلدة “حويجة صكر” أحد أخطر معاقل داعش في ريف دير الزور، وتكبدت القوات السورية خسائر كبيرة في المعارك المحتدمة بداخلها منذ أكثر من أسبوعين، حيث قتل فيها الأسبوع الماضي قائد اللواء 104 من الحرس الجمهوري العميد عصام زهر الدين.

وكان الجيش السوري سيطر أمس على حي “الصناعة”، وبعد السيطرة على “حويجة صكر” بدأت القوات الحكومية فرض طوق حول الأحياء التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش، والتي تعادل نصف مساحة أحياء مدينة دير الزور.