الحالة الصحية للسبسي تثير الجدل في تونس و “الرئاسة” توضح

نفت مصادر مطلعة في الرئاسة التونسية في تصريحات خاصة بـ”إرم نيوز” أنباء تحدثت عن نقل الرئيس الباجي قائد السبسي إلى فرنسا للعلاج، واصفة هذه الأنباء بـ”الإشاعات المغرضة”.

وأكدت المصادر أن “الرئيس بخير وأنه يباشر مهامه بصفة يومية وعادية ولا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تعرضه لوعكة صحية”.

واتهمت المصادر جهات سياسية بالوقوف وراء هذه الادعاءات التي وصفتها بالبائسة.

واختارت الرئاسة التونسية اليوم الخميس موعدا للرد على طريقتها على ما وصفته بالإشاعات، فنشرت بلاغا حول لقاء انعقد اليوم بين الرئيس التونسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد.

وكان مؤسس حزب التيار الديمقراطي، التونسي المعارض محمد عبو قد طالب مؤخرا بنشر الملف الطبي للرئيس التونسي، ليثير من جديد الجدل حول الوضع الصحي لرئيس البلاد.

واعتبر عبو أن أي شخص في سن السبسي يكون مصابا بكل أمراض الشيخوخة، وهو ما يجعله، بحسب عبو، يتخذ القرارات بشكل عاطفي وانفعالي.

من جانبه، انتقد المكلف بالشؤون السياسية في حزب “نداء تونس” برهان بسيّس في تصريحات لـ “إرم نيوز” مطالبة عبو بكشف الملف الصحي للسبسي ووصف ذلك بـ”السلوك غير المسؤول من شخص يقدّم نفسه كمعارض وطني”.