تقرير: التقارب السعودي – العراقي سيدعم الحملة ضد “نفوذ إيران الخبيث”

اعتبر تقرير في مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أن التقارب الحاصل بين السعودية والعراق سيدعم جهود الرياض في قيادة حلف عربي قوي لمواجهة ما وصفه بـ”نفوذ إيران الخبيث”.

ووصف كاتب التقرير رايس دوبن، الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للسعودية، بأنها “مهمة جداً”، وأن قادة البلدين يسعون إلى التقارب بعد انتهاء فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي كان “يمد غصن الزيتون” لإيران إلى جانب انتهاج سياسة منفتحة من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال إن اللقاء بين الملك سلمان والعبادي يشير إلى أن السعودية تسعى إلى تشكيل وقيادة حلف عربي قوي لمواجهة طموحات إيران… حيث يدرك الملك سلمان بأن على السعودية أن تنسى خلافاتها السابقة مع العراق من أجل خلق حلف أقوى وأوسع”.

وأضاف التقرير، الذي نشرته المجلة أمس الأربعاء، أنه إلى جانب ذلك، فإن رغبة العراق في تحسين العلاقات مع السعودية تعكس حاجته إلى الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وقطاعات أخرى، بالإضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار نتيجة المصاعب المالية التي يعاني منها بسبب ضعف أسعار النفط.

ونقل الكاتب عن ماريا فانتابي، خبيرة الشؤون العراقية في “مجموعة الأزمات الدولية” قولها إن من الواضح أن هناك تحولا في السياسة السعودية يهدف إلى إنشاء تحالف عربي أكبر في مواجهة إيران… ومن جانب ولي العهد محمد بن سلمان،هناك تحول نحو استغلال الهوية العربية بدلاً من الهوية السعودية لمواجهة طهران”.

وأشار كاتب التقرير إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للسعودية ودول أخرى، حققت انجازاً كبيراً بإسهامه في التوصل إلى الاتفاق السعودي- العراقي لتحسين العلاقات وإنشاء مجلس مشترك هو مجلس التنسيق العراقي-السعودي، بعد فترة طويلة من التوتر إثر غزو العراق للكويت في العام 1990.