إقليم كردستان: القوات العراقية تستعد للهجوم على البيشمركة شمال غربي الموصل

قالت وكالة الأمن والمعلومات في إقليم شمال العراق، الأربعاء، إن القوات التابعة للحكومة الاتحادية في بغداد، تستعد لشن هجوم خلال وقت قريب، على عناصر البيشمركة، شمال غربي الموصل.

جاء ذلك في بيان نشرته الوكالة على حسابها الرسمي، بموقع “تويتر”.

وأوضح البيان أنه “رغم اقتراح وقف إطلاق النار، فإن القوات العراقية، والحشد الشعبي، تستعد للهجوم على البيشمركة شمال غربي الموصل“.

ولم يصدر أي تعقيب من الحكومة العراقية، حول ما ذكرته الوكالة.

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال في سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية “عدم دستوريته”، وترفض التعامل مع نتائجه.

وطرحت حكومة الإقليم، مبادرة تشمل تجميد نتائج الاستفتاء، ووقف جميع العمليات العسكرية، والبدء بحوار مع الحكومة المركزية على أساس دستور البلاد.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية خاطفة الأسبوع الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.

وكانت البيشمركة سيطرت على تلك المناطق في أعقاب انهيار الجيش العراقي أمام تقدم مسلحي تنظيم داعش في 2014.