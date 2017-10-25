السودان يكشف تفاصيل جولة البشير الخليجية

عاد الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء، إلى بلاده بعد جولة خليجية استغرقت 4 أيام، زار خلالها الكويت وقطر والسعودية.

وقال وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، في تصريحات للصحفيين بمطار الخرطوم، إن “المباحثات بين الرئيس البشير وزعماء الكويت والسعودية وقطر، ركزت على العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية المشتركة”.

وأشار إلى أن “الرئيس السوداني حصل على وعود من الدول الثلاث بزيادة استثماراتها في البلاد، مستفيدة من الأجواء الاقتصادية التي وفرتها مرحلة ما بعد رفع العقوبات الأمريكية عن الخرطوم”.

وذكر أن “جولة البشير لم تكن مخصصة لمناقشة الأوضاع في الخليج”، مشيرًا إلى أنها “بحثت العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث وقضايا إقليمية ودولية”.

وقال إن “زيارة الرئيس السوداني إلى السعودية تضمنت مباحثات تفصيلية مع الملك سلمان بن عبدالعزيز حول الأوضاع في اليمن وسوريا، واتفق خلالها الطرفان على التنسيق المستمر في كافة القضايا الدولية والإقليمية”.

وأفاد غندور بأن “العاهل السعودي وجه الوزراء المختصين في المملكة، للنظر في كيفية الاستفادة من الأجواء الاقتصادية الجديدة بالسودان بعد رفع العقوبات الأمريكية عنه”.

وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قررت الولايات المتحدة الأمريكية، رفع عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان منذ العام 1997، بتهمة “دعم الإرهاب”.

ويشمل قرار رفع العقوبات إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، في وقت يعاني فيه اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب عنه عام 2011، حيث استحوذت الدولة الوليدة على ثلاثة أرباع حقول النفط.