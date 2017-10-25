العراق يستعيد السيطرة على منفذ حدودي مع سوريا

استعادت القوات العراقية السيطرة على منفذ “ربيعة” الحدودي مع سوريا، الأربعاء، إثر انسحاب عناصر تنظيم “ب ي د” الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا” منه.

وقال العقيد في الجيش العراقي، حسن رضا، إن “قوات عراقية تابعة للفرقة 15 في الجيش العراقي، تمكنت من السيطرة على منفذ ربيعة الحدودي، شمال غرب الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق”.

وأوضح أن “القوات العراقية سيطرت على المعبر بعد أن طلبت من مسلحي ب ي د الانسحاب إلى الجانب السوري باتجاه معبر اليعربية، وهو ما حصل بالفعل”.

وأضاف رضا أن “القوات العراقية انتشرت داخل المنفذ الحدودي، المغلق منذ حزيران/يونيو 2014، وتسلمت الملف الأمني فيه بعد قرابة أسبوع من استعادتها السيطرة على ناحية ربيعة من البيشمركة“.

وكانت عناصر “ب ي د” الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا”، تسيطر على جانبي المعبر، منذ انتزاع البيشمركة ناحية ربيعة من قبضة تنظيم داعش في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

ويعد المنفذ بوابة العراق الشمالية نحو سوريا.

وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية المركزية وإدارة إقليم شمالي العراق، عقب إجراء الأخيرة استفتاءً غير دستوري للانفصال في 25 أيلول/سبتمبر الماضي.

ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أطلقت القوات العراقية حملة أمنية، سيطرت خلالها على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها مع إقليم الشمال، تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى.