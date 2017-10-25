إسرائيل تكشف عن هوية أبرز المطلوبين لجيشها في قيادة “حزب الله”

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن هوية أبرز المطلوبين لديه ضمن قيادات حزب الله اللبناني العاملين في الأراضي السورية.

وقال أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم: “تعرّفوا! ولا شرف في التعرّف على منير علي نعيم شعيتو الملقب بالحاج هاشم… القائد العسكري لحزب الله في جنوب سوريا“.

وقال في تغريدة ثانية :”الحاج هاشم القائد العسكري لحزب الله في جنوب سوريا القائم بأعمال إيران في الجولان، والسؤال لهذا الحزب الذي يدعي “اللبنانية” أين مصالح لبنان؟”.

وتناقلت وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة “إسرائيل اليوم” تغريدات أدرعي، مشددة على أن الحاج هاشم يُعد من أبرز المطلوبين لإسرائيل.

وقالت الصحيفة: إن “الحاج هاشم يظهر دائمًا في جولاته الميدانية مع حارس مدني، ويملك شقة في لبنان وأخرى في دمشق”، مشيرة إلى أنه يعلم جيدًا أنه مستهدف ومراقب ومصيره سيكون مشابهًا لمصير جهاد مغنية، نجل رئيس الأركان في حزب الله، عماد مغنية”، وكانت إسرائيل قد اغتالت مغنية الأب والابن سابقًا.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن “الحاج هاشم” عيّن في منتصف عام 2016 قائدًا لجبهة الجنوب السوري في “حزب الله”، خلفًا لمصطفى بدر الدين.

وتتهم الاستخبارات الإسرائيلية الحاج هاشم بأنه كان العقل المدبر لعملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة “متسوبا” عام 2002، التي أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين.

تعرفوا! ولا شرف في التعرّف على منير علي نعيم شعيتو الملقب بالحاج هاشم…القائد العسكري ل #حزب_الله في جنوب #سوريا pic.twitter.com/Z4l8Q2GAeu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2017

#الحاج_هاشم القائد العسكري لحزب الله في جنوب سوريا-القائم بأعمال إيران في #الجولان والسؤال لهذا الحزب الذي يدعي "اللبنانية" أين مصالح لبنان؟ pic.twitter.com/8xifnbcDKf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2017