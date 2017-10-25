اختطاف 3 لبنانيين بينهم رجل أعمال في العراق

المصدر: ا ف ب‎

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن خطف 3 مواطنين لبنانيين بينهم رجل أعمال في العاصمة العراقية بغداد، فور وصولهم إليها قبل أيام، دون إضافة تفاصيل حول أسباب الخطف أو هوية الجهة الخاطفة.

وأوردت وزارة الخارجية في بيان”أنها تبلّغت بتعرض 3 مواطنين لبنانيين لعملية خطف لدى وصولهم إلى العاصمة العراقية بغداد الأحد الماضي”.

والمواطنون الثلاثة هم “عماد الخطيب ونادر حماده وجورج بتروني”، وفق البيان.

ولم تتوفر أي تفاصيل إضافية حول المخطوفين الثلاثة، وسبب زيارتهم الى بغداد، باستثناء الخطيب الذي أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أنه رجل أعمال.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية، أنها “تتابع عن كثب سير معالجة المسألة بما يتلاءم وحساسيتها حرصاً على سلامة المخطوفين الثلاثة، وبما يكفل إطلاق سراحهم سالمين”.

ولم تتوفر معلومات من الجانب العراقي حول الموضوع، كما لم يتسن الحصول على معلومات من البعثة الدبلوماسية اللبنانية في بغداد.

وشهدت عمليات الخطف في العراق تراجعاً بنسبة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات حين كانت البلاد تعيش حالة فوضى.

ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تنفذها القوات الحكومية، تشهد بغداد أعمال عنف يومية، بينها حوادث اختطاف بين الحين والآخر، غالباً ما تستهدف مدنيين بهدف الحصول على فدية، وفي بعض الأحيان، تعثر قوات الأمن على جثث ضحايا بعد مرور عدة أيام من خطفهم.

وخُطف عشرات الأجانب في العراق خلال السنوات الماضية، من بينهم 20 قطرياً خطفوا في أواخر العام 2015 وجرى إطلاق سراحهم في نيسان/أبريل 2016 وخطف قبلهم بـ 3 أشهر 18 تركياً في بغداد، تم الإفراج عنهم لاحقاً دون تعرضهم لأذى.