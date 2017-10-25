السعودية تصنّف 11 يمنياً وكيانين على قائمة “الإرهاب”

أعلنت رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إدراج كيانين و11 اسماً لأشخاص اعتبرتهم قادة وممولين وداعمين قادة وممولين وداعمين لتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم عبر موقعها الإلكتروني أنه “جرى اتخاذ هذا الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الرئيس المشارك مع المملكة بالمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، بمشاركة الدول الأعضاء في المركز”.

وذكرت الوكالة أن “هذه الإجراءات تعد الأولى التي يتخذها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب منذ الإعلان عن توقيع اتفاقية المركز بتاريخ 21 مايو/ أيار الماضي، كما أنها تأتي مؤكدة على حرص المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز مثل تنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم داعش في اليمن”.

واستناداَ لنظام جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة ووفقاَ لقرار مجلس الأمن رقم 1373(2001)، سيتم فرض جزاءات على تلك الأسماء تشمل تجميد أي أصول لها داخل المملكة. وتحظر على المواطنين والمقيمين بالمملكة الانخراط في أي تعاملات مع تلك الأسماء والكيانين المصنفة.

واسماء الأشخاص والكيانات المصنفة هي على النحو التالي:

1 – نايف صالح سالم القيسي يمني الجنسية

2 – عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني يمني الجنسية

3 – هاشم محسن عيدروس يمني الجنسية

4 – نشوان العدني يمني الجنسية

5 – خالد عبدالله صالح المرفدي يمني الجنسية

6 – سيف الرب سالم الحيشي يمني الجنسية

7 – عادل عبده فاري عثمان الذهباني يمني الجنسية

8 – رضوان قنان (رضوان محمد حسين قنان) يمني الجنسية

9 – والي نشوان اليافعي يمني الجنسية

10 – خالد سعيد غابش العبيدي يمني الجنسية

11 – بلال علي الوافي يمني الجنسية

12 – جمعية الرحمة الخيرية اليمن

13 – سوبرماركت الخير اليمن