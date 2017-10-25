الحشد الشعبي يعتبر مبادرة كردستان بتجميد نتائج الاستفتاء “بلا قيمة”‎

اعتبرت ميلشيات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، أن المبادرة التي طرحتها حكومة إقليم كردستان العراق بـ”تجميد” نتائج الاستفتاء حول استقلال الإقليم “لا قيمة لها”، مؤكدة على شرط الحكومة المركزية بـ”إلغاء” نتائج هذا التصويت.

وقال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي أحمد الأسدي، إن مبادرة كردستان “لا قيمة لها، إذ إن التجميد يعني الاعتراف بالاستفتاء، وطلب الحكومة واضح، إلغاء الاستفتاء”.

وقامت حكومة إقليم كردستان اليوم بمبادرة تجاه بغداد، عارضة “تجميد نتائج” الاستفتاء على الاستقلال، الذي أثار أزمة كبيرة مع الحكومة الاتحادية مستمرة منذ نحو شهر.

وتلعب قوات الحشد الشعبي، وهي فصائل ذات غالبية شيعية مدعومة من إيران، دورًا كبيرًا إلى جانب القوات الحكومية في إعادة الانتشار في مناطق متنازع عليها بين الإقليم والحكومة المركزية.

وفي هذا الإطار، أكد الأسدي “أن نشر القوات لا علاقة له بموضوع إلغاء الاستفتاء، وهو قرار من مجلس النواب بتواجد القوات (الحكومية) في جميع المناطق المتنازع عليها”.

وتصاعدت حدة التوتر بين بغداد وأربيل إثر إجراء الإقليم الاستفتاء في 25 أيلول/سبتمبر، ما دفع حكومة بغداد إلى إعادة نشر قواتها في مناطق متنازع عليها سيطرت عليها قوات البشمركة خلال الفوضى التي عمت البلاد، في ظل هجمات تنظيم داعش في العام 2014.