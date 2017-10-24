القوات العراقية تعلن العثور على مقبرة جماعية جنوب الموصل‎

قال مصدر أمني إن القوات العراقية عثرت، اليوم الثلاثاء، على مقبرة جماعية جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، تضم رفات 170 ضحية مدنية.

وأوضح المقدم عنبر محمد الجابري، مسؤول الأدلة الجنائية في قيادة الشرطة الاتحادية، أن “قوة أمنية في جهاز الشرطة الاتحادية مختصة بأعمال التعقب الجنائي، وبعد عملية جمع معلومات استمرت 3 أشهر متواصلة، استطاعت العثور فجر اليوم على المقبرة قرب صحراء قرية البوسيف، التي تقع إلى الجنوب من مدينة الموصل”.

وتابع أن “القوات الأمنية المشتركة سارعت إلى نبش المقبرة وإحصاء 170 هيكلًا عظميًا تعود لمدنيين قضوا على الأرجح بعملية قتل جماعي”، متهمًا “تنظيم داعش بقتل الضحايا إبان سيطرته على الموصل”.

ولفت إلى أن “النتائج الأولية للبحث تفيد بأن الضحايا جميعهم رجال تمت تصفيتهم بإطلاق نار من أسلحة خفيفة على مناطق الرأس والظهر والصدر، وقد يكون مضى على قتلهم أكثر من عام”.

وبعد قتال استمر 9 أشهر، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في 31 أغسطس/آب الماضي، تحرير كامل محافظة نينوى، ومن ضمنها مركزها مدينة الموصل، إثر تحرير ناحية العياضية آخر منطقة كان يسيطر عليها داعش في المحافظة.