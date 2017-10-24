الجيش السوري يشن حملة عنيفة على أحياء شرق دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأطراف الشرقية من العاصمة دمشق، شهدت اشتباكات عنيفة متصاعدة، خلال الساعات الماضية، بين قوات الجيش السوري الحكومي ومسلحين من “فيلق الرحمن”.

وأوضح المرصد أن الاشتباكات العنيفة وقعت في محور “المناشر” بحي “جوبر” عند أطراف العاصمة الشرقية، وسط قصف عنيف من قبل القوات الحكومية التي استهدفت بأكثر من 10 صواريخ “أرض – أرض” مناطق في أطراف حي “جوبر”.

وقصفت قوات النظام بعدة قذائف مناطق في أطراف بلدة “النشابية” الواقعة في منطقة “المرج” بغوطة دمشق الشرقية، ما تسبب بأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، كما قصف الجيش الحكومي مناطق في أطراف بلدة “عين ترما” ما تسبب بوقوع جرحى.

وأكد المرصد أن انفجارات عنيفة هزت خلال الساعات الماضية غوطة دمشق الشرقية، ناجمة عن قصف صاروخي مكثف طال أطرافها، حيث رصد نشطاء المرصد سقوط ما لا يقل عن 16 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض – أرض، أطلقتها قوات النظام على مناطق في أطراف حي “جوبر” شرق العاصمة وبلدة “عين ترما” في الغوطة الشرقية.