مجلس الأمن يصوّت اليوم على تمديد التحقيق بالهجمات الكيميائية في سوريا

المصدر: أ.ف.ب

أفاد دبلوماسيون الاثنين أن مجلس الأمن الدولي سيصوّت اليوم الثلاثاء على ما إذا كان سيمدد مهمة فريق التحقيق الدولي في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا، في جلسة يمكن أن تستخدم فيها روسيا حق الفيتو بسبب رفضها التمديد غير المشروط لهذه البعثة.

وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها تمديد مهمة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا لمدة سنة، إلا أن روسيا، الحليف الأول للنظام السوري، تربط هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره الخميس حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في 4 نيسان/ابريل الفائت مدينة خان شيخون الصغيرة في شمال سوريا.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي طلبت من مجلس الأمن الجمعة “التحرك في الحال” لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا.

ومن المقرر أن يصدر الخبراء الخميس تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين خان شيخون وأوقع 83 قتيلا بحسب الأمم المتحدة. ويمكنأان يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في الهجوم.