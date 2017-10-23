الجيش التركي ينشر رتلًا عسكريًا جديدًا في الداخل السوري

المصدر: د ب أ

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، مساء الإثنين، أن رتلاً عسكرياً جديداً تابعا للجيش التركي دخل الأراضي السورية ضمن اتفاق خفض التصعيد الموقع في مؤتمر استانا.

وقال المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن الرتل العسكري الجديد للجيش التركي يضم عددا من المدرعات والآليات الثقيلة وأعدادا كبيرة من الجنود الأتراك.

وأشار إلى أن الرتل العسكري وصل في ساعة متأخرة من مساء الإثنين إلى قلعة “سمعان” الواقعة بالقرب من دارة عزة بريف حلب الغربي.

يشار إلى أن روسيا وإيران وتركيا هى الضامنة لإنشاء مناطق التصعيد في سورية.