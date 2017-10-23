مقتل وجرح 70 مدنيًا جراء قصف جوي بالخطأ على دير الزور

سقط أكثر من70 شخصا بين قتيل وجريح نتيجة غارة لطيران حربي يرجح أنه روسي، على حي القصور في مدينة دير الزور شرق سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية أن طائرة حربية يرجح أنها روسية قصفت عن طريق الخطأ حي القصور الخاضع لسيطرة الحكومة وسط مدينة دير الزور مساء الإثنين ما تسبب بسقوط 70 شخصا بين قتيل وجريح غالبيتهم من المدنيين.

وأشارت مصادر إعلامية ، نقلا عن مصدر طبي في دير الزور، إلى أن مشافي المدينة استقبلت جثث ما لا يقل عن 28 شخصا ونحو 42 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء من ضحايا الغارة الجوية.

ويعد حي القصور أحد أكبر الأحياء في مدينة دير الزور، الذي بقي تحت سيطرة الحكومة السورية طيلة السنوات الماضية ،حيث تتخذ منه القوات الحكومية منطلقا لقصف الأحياء المجاورة الخاضعة لسيطرة داعش.