قادمًا من كابول.. تيلرسون يصل بغداد في زيارة مفاجئة

وصل وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى بغداد، اليوم الإثنين، في زيارة مفاجئة، ليعقد ثاني اجتماع له خلال يومين مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وسيلتقي تيلرسون أيضًا الرئيس فؤاد معصوم في تجديد للتأكيد على ما يبدو للدعم الأميركي لوحدة العراق، بعدما نظم الأكراد استفتاءً على الاستقلال في شمال البلاد الشهر الماضي.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة الأفغانية كابول في وقت سابق اليوم، في زيارة مفاجئة، بهدف التباحث مع الرئيس أشرف غني بشأن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان، بحسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في تغريدة على “تويتر”.