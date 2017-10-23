إسبانيا تعتمد سفيرًا جديدًا لها في ليبيا

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم الإثنين، سفيرًا جديدًا لإسبانيا لدى بلاده.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، فقد استلم السراج اليوم أوراق اعتماد سفير إسبانيا الجديد في ليبيا، فرانسيسكو دي ميغيل، وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد، وفق البيان الرئاسي الليبي، في مقر رئاسة الحكومة بطرابلس بحضور وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة.

وتعتزم إسبانيا إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس، خلال وقت قريب، بعد أعوام من إغلاقها ومغادرة طاقمها البلاد.

ونقل السفير الإسباني الجديد لدى ليبيا، خلال تسليم أوراق اعتماده، تحيات ملك إسبانيا فيليب السادس والشعب الإسباني لرئيس المجلس الرئاسي والشعب الليبي وتمنياته لليبيا بالأمن والاستقرار، بحسب ذات البيان.

وأكد السفير تطلع إسبانيا لتطوير التعاون الثنائي مع ليبيا في المجالات كافة.

وعبّر عن تطلعه للقيام بمهامه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة وأنه قد سبق له العمل في ليبيا.

بدوره، ثمن فائز السراج موقف إسبانيا الداعم لحكومته ولمسار الوفاق في ليبيا. وتعهد للسفير الجديد بأنه “سيجد كل تعاون من الجهات الرسمية في ليبيا لدعم وتعزيز التعاون الثنائي على الأصعدة كافة”.

وسحبت إسبانيا عام 2014 بعثتها الدبلوماسية في ليبيا، والتي غادرت العاصمة طرابلس مع جميع البعثات الأجنبية العاملة هناك، فور اندلاع معارك مسلحة بين فصائل مختلفة. إلا أن عددًا من السفارات الأجنبية أعلنت عودتها للبلاد نهاية العام الماضي فور سيطرة حكومة الوفاق علي المدينة.