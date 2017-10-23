البشير يصل الدوحة في أول زيارة لرئيس عربي إلى قطر منذ الأزمة

وصل الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادمًا من الكويت.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنه كان في استقبال البشير لدى وصوله مطار حمد الدولي، صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة القطري.

ومن المقرر أن يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع البشير، غدًا الثلاثاء، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

والبشير أول رئيس عربي يزور قطر منذ زيارة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للدوحة 7 يونيو/ حزيران الماضي في إطار وساطته لحل الأزمة القطرية.

ووصل البشير إلى الدوحة قادمًا من الكويت بعد زيارة استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع أميرها تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت سابق من اليوم الإثنين، دعم بلاده لجهود ومساعي أمير الكويت الرامية إلى إنهاء الأزمة وتقريب وجهات النظر.